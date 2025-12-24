Главный тренер «Кристал Пэласа» Оливер Гласнер прокомментировал поражение своей команды от «Арсенала» (1:1, 7:8 по пенальти) в четвертьфинале Кубка английской лиги.

Оливер Гласнер globallookpress.com

«В этом году у нас уже было две серии пенальти, и мы выиграли обе, а сегодня "Арсеналу" повезло. Честно говоря, я много раз смотрел серии пенальти, но не помню, чтобы когда-либо видел столько хорошо исполненных пенальти. Всегда кто-то промахивается, и сегодня это был один из наших игроков, но никто не виноват», — приводит слова Гласнера пресс-служба «орлов».

В полуфинале турнира «Арсенал» сыграет против «Челси», а «Ньюкасл Юнайтед» встретится с «Манчестер Сити».