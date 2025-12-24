Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим дал комментарий по поводу травмы полузащитника команды Бруну Фернандеша.

Рубен Аморим globallookpress.com

«Заменить Бруну невозможно. Но я сказал команде сегодня утром, что нам нужно извлечь из этого пользу, если таковая имеется, и многим игрокам нужно проявить себя. Дело не только в создании моментов. При каждом стандартном положении Бруну — тот человек, кто организует игру команды, и это хорошая возможность для всех проявить себя и понять, что мы не можем полагаться на одного игрока во всем.

В том, что касается розыгрыша стандартных положений, мы также потеряли Бруно, Брайана Мбемо и Амада Диалло, поэтому это огромная потеря для команды.

Это хороший шанс для Мартинеса, Шоу и всех ребят проявить себя, а для нас — получить больше лидеров в составе.

У нас есть другие игроки. Возможно, нам нужно рассмотреть разные варианты игры. Я думаю, Джек Флетчер отлично сыграл [против "Астон Виллы"], и поэтому, когда у нас появляется такая возможность, мы должны давать место таким игрокам, как Джек и другие. Мы найдем решения для игры.

Я уверен, что мы можем выиграть любой матч. У нас есть некоторые проблемы, но я верю в команду, даже несмотря на то, что сейчас у нас не так много игроков. Стало сложнее, но я верю в своих игроков. Если мы будем действительно сосредоточены на игре, то сможем победить», — цитирует Аморима Sky Sports.

Напомним, что «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ.