Агент Кахор Муминов, который является агентом защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался о положении футболиста в турецкой команде.

Георгий Джикия
Георгий Джикия globallookpress.com

Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью.  Георгий сказал, что такое у него случилось впервые в жизни.  Был счастлив.  Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции.  Уезжал он туда с большой опаской и недоверием.  Но быстро адаптировался.  Георгий― скала, огромный масштаб личности.  Любому нашему молодому клиенту может вправить мозги.  Плюс турецкой Суперлиги ― там никто не смотрит на возраст.  Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» — маленькую команду в 37 лет и забил кучу голов.  В итоге его купил «Бешикташ».  Кстати, он мечтает вернуться в сборную.  Даже на товарищеские игры, — цитирует Муминова «Чемпионат».

В составе «Антальяспора» Джикия провел 13 матчей, в которых смог забить два мяча.