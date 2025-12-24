Агент Кахор Муминов, который является агентом защитника «Антальяспора» Георгия Джикии, высказался о положении футболиста в турецкой команде.

Георгий Джикия globallookpress.com

Помню, я ему набрал, когда он забил два гола подряд осенью. Георгий сказал, что такое у него случилось впервые в жизни. Был счастлив. Джикия многим ребятам рассказывает, как здорово в Турции. Уезжал он туда с большой опаской и недоверием. Но быстро адаптировался. Георгий― скала, огромный масштаб личности. Любому нашему молодому клиенту может вправить мозги. Плюс турецкой Суперлиги ― там никто не смотрит на возраст. Вагнер Лав туда уехал в «Аланьяспор» — маленькую команду в 37 лет и забил кучу голов. В итоге его купил «Бешикташ». Кстати, он мечтает вернуться в сборную. Даже на товарищеские игры, — цитирует Муминова «Чемпионат».

В составе «Антальяспора» Джикия провел 13 матчей, в которых смог забить два мяча.