Голкипер «Арсенала» Кепа Аррисабалага поделился впечатлениями о матче 1/4 финала Кубка английской лиги против «Кристал Пэлас», который завершился победой «канониров» со счетом 1:1 в основное время и 8:7 в серии пенальти.

Кепа Аррисабалага globallookpress.com

«Считаю, что мы приложили огромные усилия. Думаю, в первом тайме мы должны были забить пару голов — мы играли очень хорошо. А во втором тайме все было более ровно. В нескольких матчах мы пропускали на последних минутах, так что это то, о чем нужно задуматься. И, конечно, нужно отдать должное ребятам, они потрясающе били пенальти», — цитирует Аррисабалагу официальный сайт клуба.

В текущем сезоне Кепа провел за лондонский клуб всего три матча. Минувшим летом испанский голкипер перешел из «Челси» за шесть миллионов евро.