«Севилья» планирует подписать французского нападающего «Айнтрахта» Элье Ваи, сообщает L’Équipe.

Элье Ваи globallookpress.com

Ваи не смог реализовать свой потенциал в немецком клубе и теперь ищет новое место для продолжения карьеры. «Ницца» также заинтересована в аренде игрока, но испанский клуб предлагает более выгодные условия — аренду с правом выкупа. Это может стать решающим фактором в переговорах.

Элье Ваи перешел в «Айнтрахт» из «Марселя» в январе этого года за 26 миллионов евро. За время выступления за франкфуртцев он провел 25 матчей, забив один гол и отдав три результативные передачи. Его контракт с «Айнтрахтом» действует до 2030 года.