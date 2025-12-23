Экс-защитник «Динамо» Александр Точилин прокомментировал назначение Ролана Гусева на пост главного тренера столичного клуба.

Ролан Гусев
Ролан Гусев globallookpress.com

«Мне кажется, что шансы у Гусева были хорошие, потому что у руководства клуба не имелось четкого понимания, кто может прийти на пост главного тренера.  Наверное, руководители не могли договориться между собой по кандидатуре, вот и решили дать шанс Гусеву.  И будут смотреть.  Либо он себя проявит до конца сезона, либо найдут другого кандидата, который устроит всех.  Знаю, что система принятия решений в "Динамо" достаточно сложная.

Не потерян ли сезон для команды?  Я считаю, что команда весной поборется.  По крайней мере, за Кубок России.  А не так, что лишь бы доиграть этот сезон.  Я просто исхожу из того, что Гусева назначили, поскольку у руководства нет четкого понимания, кого приглашать.  Говорили о Черчесове, но маловероятно, что он покинул бы "Ахмат" зимой.  А в конце сезона как раз понимание будет.  И за это время у Гусева будет возможность проявить себя.  Может быть, уже и искать никого будет не нужно.

Отсутствие опыта?  Теперь опыт будет.  Это не является минусом.  Сколько у "Динамо" не было топовых тренеров, но результата особо не было.  Так что нигде нет гарантий», — цитирует Точилина «Евро-Футбол.  Ру».

48-летний Гусев является воспитанником бело-голубых, в тренерском штабе специалист работает с 2023 года.  После первой части сезона «Динамо» идет на девятой строчке с 21 баллом в активе.