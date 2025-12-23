Финал Суперкубка Италии между «Наполи» и «Болоньей» не был нервным противостоянием, которое решилось благодаря индивидуальным перфомансам игроков. Это была игра исключительно про неаполитанский контроль, команда Антонио Конте почти все 90 минут держала мяч с уверенностью, что не отпустит трофей. А два гола Давида Нереса лишь оформили то, что стало очевидно задолго до финального свистка.

Результат матча Наполи Неаполь 2:0 Болонья Болонья 1:0 Давид Нерес 39' 2:0 Давид Нерес 57' Наполи: Ваня Милинкович-Савич, Джованни Ди Лоренцо, Амир Ррахмани, Жуан Жесус ( Алессандро Буонджорно 84' ), Леонардо Спинаццола ( Мигель Гутьеррес 68' ), Станислав Лоботка, Скотт МакТоминай, Элиф Элмас ( Ноа Ланг 68' ), Маттео Политано, Давид Нерес ( Паскуале Маццокки 79' ), Расмус Хёйлунн Болонья: Федерико Равалья, Хуан Миранда, Джон Лукуми, Торбьёрн Хеггем, Эмиль Хольм, Николо Камбьяги ( Джонатан Роу 69' ), Томмазо Побега, Льюис Фергюсон ( Тёйс Даллинга 69' ), Сантьяго Кастро ( Чиро Иммобиле 79' ), Йенс Одгор ( Никола Моро 46' ), Риккардо Орсолини ( Бенхамин Домингес 80' ) Жёлтые карточки: Маттео Политано 79' — Торбьёрн Хеггем 44', Николо Камбьяги 50', Эмиль Хольм 78'

Статистика матча 9 Удары в створ 2 5 Удары мимо 7 50 Владение мячом 50 7 Угловые удары 5 2 Офсайды 1 9 Фолы 15

С первых минут стало ясно, что команда Конте не собирается включать режим ожидания в финальном матче. «Наполи» сознательно отказался от спокойного владения, предпочитая агрессивный, почти хищный прессинг. Мяч отдавался сопернику лишь затем, чтобы тут же отобрать его высоко и не затягивать позиционную атаку. Особенно тяжело «Болонье» приходилось на флангах, где выход из обороны постоянно упирался в давление (в частности, вездесущего Маттео Политано) и вынужденные пасы в касание.

«Болонья» пыталась сохранить привычную структуру и разыгрывать мяч низом, но темп финала оказался выше комфортного. Любая неточность тут же превращалась в атаку «Наполи», и если счёт до перерыва не стал крупным, то только благодаря Равалье и серии отчаянных сейвов. Элмас, Мактоминей и Хёйлунн регулярно находили пространство между линиями, а давление не ослабевало ни на минуту, по такой игре «Наполи» рано или поздно просто обязан был забить.

Нерес как символ этого «Наполи»

Первый мяч Давида Нереса получился не совсем подходящим ходу матча, но от этого не менее искромётным. Бразилец принял мяч недалеко от угла штрафной, подработал под левую и блестяще закрутил в дальнюю девятку, даже герой Равалья не дотянулся. Безумно эффектный гол, а в контексте матча он был прежде всего показательным.

Игроки решаются на такие удары, когда чувствуют уверенность в себе и партнёрах, а мощный прессинг и постоянные комбинации в касание только способствуют росту этой уверенности. Нерес, как и все остальные игроки Конте, весь матч оставался активным без мяча, возвращался назад, участвовал в отборе и постоянно предлагал варианты впереди.

Уже во втором тайме Нерес сверкнул ещё раз, уже как бы подтверждая план неаполитанцев на игру. Ошибка «Болоньи» при выходе из обороны в штрафной была спровоцирована именно давлением, а не случайностью. Нерес прочитал эпизод быстрее всех и оформил второй гол спокойно, почти буднично. Не стал бить сразу, а глянул на кипера и изящно перебросил через него мяч — в таких деталях и проявляется разница между командой, которая выигрывает трофей, и командой, которая только учится на него претендовать.

Попытка «Болоньи» вернуться в игру выглядела скорее эмоциональной, чем структурной. Был эпизод у Орсолини, был классный момент у Фергюсона, но «Наполи» не позволил этим всплескам перерасти в нечто серьёзное. Команда Конте быстро возвращала контроль, замедляла игру там, где это было нужно, и снова ускорялась при первой возможности.

Важно, что «Наполи» не стал закрываться, то есть совсем, даже в концовке. Ведя в два мяча, он продолжал находить моменты, играть вертикально и заставлять соперника ошибаться. Этот матч не требовал подвигов от вратаря или героических спасений в концовке, он был доведён до логического завершения задолго до финального свистка.

Конте и его финалы

Для Антонио Конте этот трофей стал подтверждением привычной формулы. Его команды в решающих матчах редко впечатляют хаосом, но почти всегда — ясностью. Два матча Суперкубка без пропущенных мячей, с тотальным контролем пространства и с чётко распределёнными ролями. В Эр-Рияде «Наполи» выглядел как команда, у которой финал — всего лишь часть повседневной работы.

«Болонья» уезжает без трофея, но и без ощущения тотального провала. Для команды Винченцо Итальяно сам путь сюда уже стал событием, а поражение — болезненным, но показателем уровня, к которому ещё нужно стремиться. В этот вечер разница между участием и победой была слишком заметной.

«Наполи» возвращается домой с ещё одним титулом и ощущением, что от сезона можно ждать большего. В пустыне было тихо, трибуны не заполнились до конца, но футбол Конте не нуждается в декорациях. Ему достаточно дисциплины и игрока, который умеет в нужный момент взять мяч и пробить так, как это сделал Давид Нерес.