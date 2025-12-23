Пресс-служба английского «Ливерпуля» сообщила подробности травмы нападающего Александера Исака. Форвард уже перенес операцию.

Александер Исак globallookpress.com

«Александер Исак сегодня успешно перенёс операцию после травмы, полученной в субботу. Нападающий "Ливерпуля" получил повреждение в результате столкновения при попытке забить первый гол в матче с "Тоттенхэмом" и был вынужден покинуть поле.

После диагностики сегодня была проведена операция по поводу травмы лодыжки, включавшей перелом малоберцовой кости. Реабилитация Исака продолжится в тренировочном центре клуба, сроки его возвращения пока не определены», — говорится в заявлении клубной пресс-службы.

Напомним, что Исак получил травму на 56-й минуте встречи после забитого гола в ворота «шпор». После повреждения форвард упал на газон и не смог продолжить встречу.

В нынешнем сезоне Исак провел за «Ливерпуль» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал голевую передачу.