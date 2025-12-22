Бывший вице‑президент РФС Александр Тукманов высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Црвены Звезды».

Деян Станкович globallookpress.com

«Сможет ли Станкович сейчас так же успешно работать в "Црвене Звезде", как и раньше? Тренер‑то он хороший, классный специалист. Да, в "Спартаке" не получилось. На то были свои причины. Сначала была поддержка болельщиков, но потом из‑за его эмоциональных срывов ситуация переломилась. Но я считаю, что получится.

У хорошего тренера должно получиться, тем более он будет работать дома, там к нему относятся с достаточной долей уважения, человек в футболе он авторитетный. Всё у него получится», — сказал Тукманов «Матч ТВ».

Напомним, что Станкович покинул пост главного тренера «Спартака» по ходу нынешнего сезона.