Бывший главный тренер московского «Спартака» Деян Станкович стал наставником «Црвены Звезды». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Деян Станкович globallookpress.com

47-летний специалист должен приступить к работе с командой в начале января, сменив на своей должности Владана Милоевича.

«Всем добрый день. Приятно снова быть дома. Как коллега и как игрок "Црвены Звезды" я хотел бы поблагодарить Милоевича за всё, что он сделал для этого клуба, для болельщиков… Он принёс много хорошего, много радости. Теперь, когда у меня есть шесть-семь лет опыта, я знаю, каково это. Я знаю, сколько она тратит, насколько прекрасна и радостна "Црвена Звезда", но иногда бывает и грустно.

Нельзя выбирать между одним трофеем, одним соревнованием — у "Црвены Звезды" свои цели. У нас хорошая и сильная команда, и, как уже было сказано, мы немного устали. Эти ребята начали тренироваться в июне, вполне возможно, что в ноябре или декабре они немного потеряли в силе и мотивации, поэтому мы будем вносить в состав максимум изменений», — отметил Станкович на пресс-конференции.

Станкович возглавлял «Спартак» с лета 2024 по ноябрь 2025 года.

Сербский тренер уже возглавлял «Црвену Звезду» с 2019 по 2022 год.