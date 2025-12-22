Бывший нападающий «Манчестер Юнайтед» Уэйн Руни высказался об игре форварда «Ливерпуля» Юго Экитике.

Уэйн Руни globallookpress.com

«Давление на него, должно быть, было огромным, потому что он обошёлся клубу в немалую сумму, а с учётом того, что "Ливерпуль" приобрёл ещё и Вирца и Исака, это тоже на него давило в плане попадания в стартовый состав.

Он самый стабильный игрок в команде по забитым голам, и в целом его игра очень хороша. Он выходит на поле с определённым настроем, что мне тоже нравится», — приводит слова Руни BBC.

В текущем сезоне Экитике принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых забил 11 мячей и сделал одну голевую передачу.