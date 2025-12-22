Агент защитника «Локомотива» Сесара Монтеса Гелу Родригес высказался о будущем мексиканского футболиста в московском клубе.

Сесар Монтес globallookpress.com

«Сейчас ходит много слухов об отъезде Сесара в Южную Америку, но предложений ни мы, ни "Локомотив" не получали. Монтес хочет остаться в клубе и на данный момент никуда не собирается уходить. Он очень любит "Локомотив" и Россию! » — цитирует Родригеса Sport24.

В текущем сезоне 28-летний Монтес принял участие в 19 матчах, в которых забил один мяч и отдал одну результативную передачу.