Сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами в матче 1-го тура группового этапа (группа А) Кубка африканских наций.
В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Браим Диас на 55-й минуте и Айюб Эль-Кааби на 74-й минуте.
Результат матча
МароккоРабат2:0Коморские островаКубок африканских наций. Группа A
1:0 Браим Диас 55' 2:0 Айюб Эль-Кааби 74'
Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Наиф Агер, Анасс Салах-Эддин, Ромен Сес (Джавад Эль-Амик 19'), Аззедин Унаи (Абде Эззальзули 64'), Софьян Амрабат, Исмаэль Сайбари (Юссеф Эн-Несири 76'), Браим Диас (Билаль эль-Ханнус 76'), Нейл Эль-Айнауи, Суфьян Рахими (Айюб Эль-Кааби 65')
Коморские острова: Янник Пандор, Ахмед Соилихи, Бенжалуд Юссуф (Akim Abdallah 67'), Рафики Саид, Ияд Мохамед, Зеду Юссуф (Kassim M'Dahoma 79'), Фаиз Селемани, Исмаэль Бура, Youssouf M'Changama (Мизьян Маолида 83'), Yannis Kari (Саид Бакари 67'), Kenan Toibibou (Yacine Bourhane 79')
Жёлтые карточки: Браим Диас 45+3', Джавад Эль-Амик 78', Софьян Амрабат 90' — Yannis Kari 37'
В следующем туре группового этапа (группа А) Марокко сыграет против Мали 26-го декабря, а Коморские острова встретятся в тот же день с Замбией.