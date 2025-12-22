Сборная Марокко одержала победу над Коморскими островами в матче 1-го тура группового этапа (группа А) Кубка африканских наций.

В составе номинальных хозяев голы записали на свой счет Браим Диас на 55-й минуте и Айюб Эль-Кааби на 74-й минуте.

Результат матча

Марокко Рабат 2:0 Коморские острова Кубок африканских наций. Группа A

1:0 Браим Диас 55' 2:0 Айюб Эль-Кааби 74'

Марокко: Яссин Буну, Нуссайр Мазрауи, Наиф Агер, Анасс Салах-Эддин, Ромен Сес ( Джавад Эль-Амик 19' ), Аззедин Унаи ( Абде Эззальзули 64' ), Софьян Амрабат, Исмаэль Сайбари ( Юссеф Эн-Несири 76' ), Браим Диас ( Билаль эль-Ханнус 76' ), Нейл Эль-Айнауи, Суфьян Рахими ( Айюб Эль-Кааби 65' )

Коморские острова: Янник Пандор, Ахмед Соилихи, Бенжалуд Юссуф ( Akim Abdallah 67' ), Рафики Саид, Ияд Мохамед, Зеду Юссуф ( Kassim M'Dahoma 79' ), Фаиз Селемани, Исмаэль Бура, Youssouf M'Changama ( Мизьян Маолида 83' ), Yannis Kari ( Саид Бакари 67' ), Kenan Toibibou ( Yacine Bourhane 79' )

Жёлтые карточки: Браим Диас 45+3', Джавад Эль-Амик 78', Софьян Амрабат 90' — Yannis Kari 37'