Полузащитник «Ювентуса» Уэстон Маккенни ответил на вопрос о своем будущем в туринской команде.

Уэстон Маккенни (справа) globallookpress.com

«Я счастлив в "Ювентусе", мне нравится Турин, я здесь уже четыре года и хочу остаться как можно дольше, но это также зависит от клуба. Продление контракта? Не могу сказать, начали ли мы об этом говорить», — приводит слова Маккенни Corriere dello Sport.

Сейчас на руках у американского футболиста контракт, который рассчитан до окончания текущего сезона.

В нынешнем сезоне на счету Маккенна 22 матча, два гола и три ассиста.