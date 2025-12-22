Заслуженный тренер России Игорь Колыванов не понимает, почему ЦСКА собирается отпустить в стан прямого конкурента «Зенит» своего лучшего защитника Игоря Дивеева.

Игорь Дивеев
Игорь Дивеев globallookpress.com

«Дивеев хорошо чувствует себя в ЦСКА.  Он один из лидеров обороны.  Не факт, что в "Зените" ты будешь играть и болельщики будут любить. "Зенит" не может отдать Лусиано в аренду в простую команду.  На его замену надо приобрести что-то хорошее.  Дивеев — игрок не только обороны, но и национальной сборной.

Он один из лучших защитников России. "Зенит" может позволить себе всё.  Не понимаю, зачем только ЦСКА отдавать лучшего защитника.  Его любят болельщики, тренер в него верит.  В "Зените" же может присесть на лавку», — сказал Колыванов «Чемпионату».

Недавно в СМИ появилась информация о возможном обмене нападающего «Зенита» Лусиано Гонду на армейца Игоря Дивеева.  Помимо этого, питерцы заплатят еще и нденежную компенсацию сверху.