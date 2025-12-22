Форвард мюнхенской «Баварии» Харри Кейн вошел в историю немецкой Бундеслиги.

Гарри Кейн globallookpress.com

В игре 15-го тура чемпионата Германии против «Хайденхайма» (4:0) 32-летний англичанин поразил ворота соперника на 90+2-й минуте.

Теперь у него 100 очков по системе «гол + пас» — 81 мяч и 19 передач. Для этого достижения Кейну потребовалось сыграть всего 78 матчей в Бундеслиге. Это наименьшее количество игр с начала детального сбора данных в сезоне-2004/05.

Предыдущее достижение тоже принадлежало футболисту «Баварии» Арьену Роббену, которому для того, чтобы набрать 100 очков надо было провести 119 игр.

В нынешнем сезоне Кейн в 25 матчах во всех турнирах забил 30 голов и отдал 3 результативные передачи.