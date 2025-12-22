Бывший защитник московского «Динамо» Виталий Дьяков высказался о перспективах вратаря Матвея Сафонова в «ПСЖ».

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Травмы являются неотъемлемой частью жизни спортсменов. Но действительно, это произошло в самый неподходящий момент для Сафонова. Тогда, когда он начал ярко играть и завоевал трофей. Очень обидно.

Сейчас Матвей примерно месяц будет восстанавливаться, и Шевалье вернётся в стартовый состав. Никто не знает, что будет через месяц, но в тех матчах, что он провел — не только Межконтинентальный кубок, но и в чемпионате — Матвей хорошо зарекомендовал себя. Луис Энрике посмотрел на это, и доверие Сафонов завоевал за эти матчи.

Когда Сафонов вернется, борьба за место в старте, конечно, будет. Надо попытаться доказать работой и игрой право быть в стартовом составе. Шансы есть, и они выше, чем несколько месяцев назад, когда он сидел на замене. Последние матчи повысили вероятность того, что он должен быть основным вратарем ПСЖ», — цитирует Дьякова «Матч ТВ».

Напомним, что в финале Межконтинентального кубка против бразильского «Фламенго» Сафонов отразил четыре пенальти и принес своей команде победу, но получил травму и теперь пропустит четыре недели.