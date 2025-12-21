Бывший главный тренер «Ахмата» Сергей Ташуев поделился мнением о возможном обмене защитника ЦСКА Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Дивеев — стопроцентный игрок ЦСКА, лидер команды и футболист сборной. Лусиано — быстрый нападающий, но я не понимаю, зачем менять статусного центрального защитника на такого игрока. Для ЦСКА это, на мой взгляд, невыгодный вариант. Центральный защитник — это основа команды. Я вообще не понимаю смысла таких обменов. Проще и логичнее купить нужного футболиста, чем отдавать лидера, вокруг которого строится игра», — цитирует Ташуева «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Игорь Дивеев играет за «красно-синих» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два гола и сделал две голевые передачи.