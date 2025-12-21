Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном обмене защитника «армейцев» Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.
«Мне кажется, что это всё фейковые новости. Потому что это ведущие позиции, Дивеев укрепляет оборону, хорошо играет в атаке и забивает голы. Не думаю, что ЦСКА готов отдать такого защитника. Агент не опроверг? Ну, они всегда так. Хотя, конечно, "Зенит" — это претендент на чемпионство, а армейская команда — один из лидеров РПЛ. Агенты — это агенты, а когда клуб скажет — тогда можно поверить. Я пока что в это не верю.
Если трансфер состоится, то это нельзя будет назвать провалом армейской команды. Но это всё равно будет неприятным моментом для ЦСКА, ибо Игорь занимает ведущую позицию в обороне», — цитирует Тарханова «Советский спорт».
Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Игорь Дивеев играет за «красно-синих» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.
На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два гола и сделал две голевые передачи.