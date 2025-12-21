Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов поделился мнением о возможном обмене защитника «армейцев» Игоря Дивеева на форварда «Зенита» Лусиано Гонду.

Игорь Дивеев globallookpress.com

«Мне кажется, что это всё фейковые новости. Потому что это ведущие позиции, Дивеев укрепляет оборону, хорошо играет в атаке и забивает голы. Не думаю, что ЦСКА готов отдать такого защитника. Агент не опроверг? Ну, они всегда так. Хотя, конечно, "Зенит" — это претендент на чемпионство, а армейская команда — один из лидеров РПЛ. Агенты — это агенты, а когда клуб скажет — тогда можно поверить. Я пока что в это не верю.

Если трансфер состоится, то это нельзя будет назвать провалом армейской команды. Но это всё равно будет неприятным моментом для ЦСКА, ибо Игорь занимает ведущую позицию в обороне», — цитирует Тарханова «Советский спорт».

Ранее появилась информация, что ЦСКА рассматривает возможность обмена защитника на нападающего «Зенита» Лусиано Гонду. Игорь Дивеев играет за «красно-синих» с февраля 2019 года. В нынешнем сезоне он забил три мяча в 19 матчах за армейцев.

На счету Гонду 22 встречи за «Зенит», в которых форвард забил два гола и сделал две голевые передачи.