Петербургский «Зенит» не станет в зимнее трансферное окно продавать своего ключевого защитника Нино.

По данным авторитетного бразильского портала Globo, руководство «Зенита» наложил вето на переход 28-летнего футболиста в любой клуб.

Известно, что по Нино делала официальный запрос его бывшая команда «Флуминенсе», также им интересовались «Палмейрас» и «Коринтианс».

За «Зенит» защитник играет с января 2024 года. Всего провел 68 матчей, забил 4 мяча и сделал 3 ассиста. Сейчас Нино оценивается в 10 млн евро, а его контракт с клубом до лета 2028 года.