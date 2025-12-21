Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал судейство во время матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

Томас Франк globallookpress.com

«Во-первых, я очень горжусь игроками, горжусь командой. Игроки очень усердно работали над тем, как реагировать на неудачи, а сегодня их было немало.

Думаю, мы хорошо начали игру в первые 30 минут. Затем следует первый удар в виде красной карточки. Я уже видел подобные решения, и все равно считаю, что это неправильно. Команда держалась, отлично защищалась, продолжала бороться во втором тайме. Затем судья матча допустил еще одну огромную ошибку на поле. Я думал, к счастью, у нас есть VAR, так что они выручат нас, когда это понадобится, — но они этого не сделали, и это была вторая ошибка.

Но мы остались в игре и продолжали бороться. Забили отличный гол, а затем получили красную карточку для Кристиана Ромеро. Но в целом, после матча, самое сильное чувство — это гордость», — цитирует слова Франка Sky Sports.

После 17 туров «Тоттенхэм» расположился на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ с 22 очками.