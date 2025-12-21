Главный тренер «Тоттенхэма» Томас Франк прокомментировал судейство во время матча 17-го тура АПЛ против «Ливерпуля» (1:2).

Томас Франк
Томас Франк globallookpress.com

«Во-первых, я очень горжусь игроками, горжусь командой.  Игроки очень усердно работали над тем, как реагировать на неудачи, а сегодня их было немало.

Думаю, мы хорошо начали игру в первые 30 минут.  Затем следует первый удар в виде красной карточки.  Я уже видел подобные решения, и все равно считаю, что это неправильно.  Команда держалась, отлично защищалась, продолжала бороться во втором тайме.  Затем судья матча допустил еще одну огромную ошибку на поле.  Я думал, к счастью, у нас есть VAR, так что они выручат нас, когда это понадобится, — но они этого не сделали, и это была вторая ошибка.

Но мы остались в игре и продолжали бороться.  Забили отличный гол, а затем получили красную карточку для Кристиана Ромеро.  Но в целом, после матча, самое сильное чувство — это гордость», — цитирует слова Франка Sky Sports.

После 17 туров «Тоттенхэм» расположился на 13-м месте турнирной таблицы АПЛ с 22 очками.