«Арсенал» одолел «Эвертон» (1:0) в матче 17-го тура английской Премьер-лиги.
Единственный гол у «канониров» записал на свой счет Виктор Дьекереш на 27-й минуте с пенальти.
Результат матча
ЭвертонЛиверпуль0:1Арсенал ЛондонЛондон
0:1 Виктор Дьёкереш 27' пен.
Эвертон: Джордан Пикфорд, Джеймс Тарковски, Майкл Кин, Виталий Миколенко, Джеймс Гарнер, Тим Айрогбунам, Карлос Алькарас (Мерлин Рёль 76'), Джек Грилиш, Дуайт Макнил (Тайлер Диблинг 75'), Тьерно Барри (Бету 66'), Jake O'Brien
Арсенал Лондон: Дэвид Райа, Риккардо Калафьори, Пьеро Инкапье, Вильям Салиба, Юрриен Тимбер, Букайо Сака, Деклан Райс, Мартин Субименди, Мартин Эдегор (Микель Мерино 88'), Леандро Троссард (Габриэл Мартинелли 80'), Виктор Дьёкереш (Габриэл Жезус 65')
Жёлтые карточки: Виталий Миколенко 26', Джеймс Тарковски 39' — Виктор Дьёкереш 56', Габриэл Мартинелли 89'
После этого матча «Арсенал» занимает 1-е место в таблице АПЛ с 39-ю очками в активе. «Эвертон» — на 10-й позиции с 24 очками в активе.