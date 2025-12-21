21 декабря в Бирмингеме состоится матч 17-го тура АПЛ, в котором «Астон Вилла» примет «Манчестер Юнайтед». Команды начнут в 19:30 мск.
«Астон Вилла» набрала отличную форму, которая позволила ей дойти до девяти побед подряд во всех турнирах. Сейчас «вилланы» стоят на пороге седьмой подряд домашней победы. В этом сезоне на «Вилла Парк» уже успели проиграть «Арсенал» и «Манчестер Сити», так что любого соперника ждет непростой поединок.
«Ман Юнайтед» не может похвастаться такой серией, однако команда Аморима не проигрывает уже 4 тура. На данный момент она одна лучшая по результатам игр на выезде — 3 победы, 2 ничьи. МЮ имеет определенные проблемы в обороне и последние матчи это хорошо демонстрируют, но сейчас «манкунианцы» без поражений и с целью занять пятое место. В случае победы, гости обойдут «Ливерпуль».
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.00.
- Коэффициенты букмекеров: 2.12 — победа «Астон Виллы», 3.85 — ничья, 3.30 — победа «Ман Юнайтед».
- Прогноз ИИ: «Астон Вилла» одержит победу со счетом 1:0.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Астон Вилла» — «Манчестер Юнайтед» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.