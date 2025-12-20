«Манчестер Юнайтед» всерьез нацелен заполучить в свои ряды атакующего полузащитника «Ювентуса» Кенана Йылдыза.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

Как сообщает авторитетное издание TEAMtalk, манкунианцы согласны заплатить за 20-летнего турка € 100 млн (£ 88 млн).

«МЮ» уже делал несколько предложений по Йылдызу, но «Ювентус» их отвергал. Теперь же англичане готовы сделать еще одну попытку и готовы увеличить сумму трансфера.

В этом сезоне Йылдыз провел 25 матчей, забил 9 голов и сделал 8 ассистов. Его контракт с туринским клубом действует до 2029 года.