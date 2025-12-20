Наставник «Ливерпуля» Арне Слот подвел итог матча против «Тоттенхэма» (2:1).

Арне Слот globallookpress.com

«Очень приятно обыграть "Тоттенхэм" в гостях. На этом стадионе всегда тяжело, нам противостоял сильный соперник. "Шпоры" проиграли на прошлой неделе, поэтому хотели реабилитироваться сегодня перед своими болельщиками. Для нас было крайне важно победить, поскольку наши результаты оставляли желать лучшего. Мы добились своего», — цитирует Слота ВВС.

После этого матча «Ливерпуль» занимает 5-е место в таблице АПЛ с 29-ю очками в активе. «Тоттенхэм» располагается на 13-й строчке с 22 баллами.