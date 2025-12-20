20 декабря на стадионе «Амекс» состоится поединок 17-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Сандерлендом». Старт поединка в 18:00 мск.
«Сандерленд» приехал за тремя очками. Они позволят команды побороться за возвращение в зону еврокубков. Однако «Брайтон» после трех матчей без побед вряд ли позволит «кошкам» без труда набрать баллы. Дома «чайки» одержали 4 из 6 побед в этом сезоне.
В прошлом туре «Сандерленд» обыграл на своем поле «Ньюкасл». Смогут ли гости развить успех и вернуться в топ-6 АПЛ?
Прогнозы и ставки
Информация для ставок:
- Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.
- Букмекеры предлагают 1.70 на победу «Брайтона», 5.20 на победу «Сандерленда», за 3.90 можно поставить на ничью.
- Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью со счетом 1:1.
Трансляция матча
Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Сандерленд» смотрите на LiveCup.Run.
Не пропустите наш подробный рейтинг букмекеров, чтобы просмотр матчей сделать еще интереснее. Даже копеечная ставка добавит гору новых эмоций.
При этом не забывайте, что ставки — это развлечение, а не способ заработка. Делайте ставки ответственно.