20 декабря на стадионе «Амекс» состоится поединок 17-го тура английской Премьер-лиги между «Брайтоном» и «Сандерлендом». Старт поединка в 18:00 мск.

«Сандерленд» приехал за тремя очками. Они позволят команды побороться за возвращение в зону еврокубков. Однако «Брайтон» после трех матчей без побед вряд ли позволит «кошкам» без труда набрать баллы. Дома «чайки» одержали 4 из 6 побед в этом сезоне.

В прошлом туре «Сандерленд» обыграл на своем поле «Ньюкасл». Смогут ли гости развить успех и вернуться в топ-6 АПЛ?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.16.

Букмекеры предлагают 1.70 на победу «Брайтона», 5.20 на победу «Сандерленда», за 3.90 можно поставить на ничью.

Искусственный интеллект считает, что матч завершится вничью со счетом 1:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Брайтон» — «Сандерленд» смотрите на LiveCup.Run.

