прогноз на матч АПЛ, ставка за 2.16

20 декабря в 17-м туре чемпионата Англии по футболу сыграют «Брайтон» и «Сандерленд». Начало игры — в 18:00 мск.

«Брайтон»

Турнирное положение: «Чайки» пока окопались в середняках. Команда находится на 10 месте турнирной таблицы.

При этом «Брайтон» на 3 зачетных балла отстает от зоны еврокубков. А вот забивает команда в среднем чаще гола за матч.

Последние матчи: свой предыдущий поединок команда провела неудачно. «Чайки» уступили «Ливерпулю» (0:2).

До того команда не сумела одолеть «Вест Хэм» (1:1). А вот поединок с «Астон Виллой» завершился поражением (3:4).

Вообще, в 5 своих последних матчах команда добыла 2 виктории. В этих поединках «Брайтон» забил 8 мячей, пропустив в свои ворота 8.

Не сыграют: травмированных нет.

Прогнозы и ставки на АПЛ

Состояние команды: «Чайки» нынче выглядят бледновато. Команда не побеждает 3 матча кряду.

Причем «Брайтон» традиционно сложно противостоит «Сандерленду». В пяти последних очных поединках команда по разу победила и уступила.

Нет сомнений, что номинальные хозяева будут действовать активно. «Чайки» намерены как можно плотнее подтянуться к зоне еврокубков.

«Сандерленд»

Турнирное положение: «Черные коты» в текущем сезоне выглядят симпатично. Команда ныне пребывает на 8 месте турнирной таблицы.

Причем «Сандерленд» на 2 зачетных пункта отстает от топ-4. При этом команда в среднем забивает чаще гола за матч.

Последние матчи: предыдущий поединок команда провела удачно. «Сандерленд» переиграл «Ньюкасл» (1:0).

До того команда была бита «Манчестер Сити» (0:3). А вот чуть ранее она дала знатный бой «Ливерпулю» (1:1).

При этом «Сандерленд» в 5 своих последних поединках добыл 2 победы. Команда отличилась 5 забитыми мячами при 7 пропущенных в свои ворота.

Не сыграют: травмированных нет.

Состояние команды: «Черные коты» в последних поединках не блистали стабильностью результатов. Команда в среднем пропускает фактически гол за матч.

При этом «Сандерленд» уже 21 год не может одолеть «чаек». А вот в нынешней диспозиции команда постарается зацепиться за очки.

Команда нередко дает бой грандам. А вот поединки с примерно равными по классу соперниками часто не удаются.

Безусловно, номинальные гости будут действовать с оглядкой на тылы. «Черные коты» попытаются преуспеть в контригре.

Статистика для ставок

«Сандерленд» не обыгрывает «чаек» уже 21 год

Обе команды в среднем пропускают чаще гола за матч

«Брайтон» не побеждает 3 матча подряд

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Брайтон» — явный фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. На его победу ставки принимаются с коэффициентом 1.63. Ничья оценена в 4.00, а победа оппонента — в скромные 5.00.

ТБ 2.5 и ТМ 2.5 принимаются с несколько разными коэффициентами — 1.80 и 1.95.

Прогноз: «Чайки» постараются вернуться на победный путь, и наверняка сразу будут максимально активны в атаке.

Номинальные хозяева имеют достаточно качественный подбор атакующих исполнителей, да и «черные коты» нестабильны.

2.16 П1 в 1 тайме Ставка на матч #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 2.16 на матч «Брайтон» — «Сандерленд» принесёт чистый выигрыш 1160₽, общая выплата — 2160₽

Ставка: Победа «Брайтона» в 1 тайме за 2.16.

Прогноз: более рискованный прогноз, что в этом поединке соперники на двоих настреляют больше трех мячей.

3.00 ТБ 3.5 Ставка на матч #2 Поставить →

Сделанная ставка 1000 ₽ с коэффициентом 3.00 на матч «Брайтон» — «Сандерленд» позволит вывести на карту выигрыш 2000₽, общая выплата — 3000₽

Ставка: ТБ 3.5 за 3.00