Отечественный тренер Владислав Радимов поделился своими мотивами для голосования за полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна на звание лучшего игрока Российской Премьер-Лиги за период с ноябрь по декабрь.

Эдуард Сперцян globallookpress.com

«Блестящая концовка этих месяцев: феноменальные победы, классные голы. То, что "Краснодар" много назабивал, особенно в матче с ЦСКА — во многом благодаря его игре», — приводит слова Радимова официальный сайт РПЛ.​

Сперцян единолично победил в голосованиях экспертов и болельщиков, а в опросе комментаторов разделил награду с Джоном Кордобой. В октябре данную награду завоевал форвард московского «Локомотива» Дмитрий Воробьев.

В текущем сезоне Сперцян имеет на своем счету 25 матчей, забив в этих играх девять мячей и отдав 13 голевых передачах. Контракт полузащитника с «Краснодаром» действует до 30 июня 2029 года.