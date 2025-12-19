Бывший главный тренер «Манчестер Юнайтед» сэр Алекс Фергюсон прокомментировал текущую ситуацию в английской команде.

Алекс Фергюсон globallookpress.com

«Аморим хороший человек в непростой ситуации. Вспоминанию свою пребывание в "Манчестер Юнайтед", когда "Ливерпуль" был на пике. Это была фантастическая команда, выигравшая Кубок европейских чемпионов четыре раза. Но затем ей потребовался 31 год, чтобы снова выиграть чемпионат.

Сейчас "Манчестер Юнайтед" находится в той же ситуации. Может пройти 10 или 11 лет, это цикл. Нужно всё тщательно продумать и убедиться, что трансферная политика будет лучше, чем была раньше», — цитирует Фергюсона The Telegraph.

Напомним, что в текущем сезоне АПЛ «Манчестер Юнайтед» в настоящий момент занимает шестое место в турнирной таблице.