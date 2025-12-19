Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике прокомментировал травму вратаря своей команды Матвея Сафонова.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Я не могу это объяснить, это невероятно. Игроки не знают, как это произошло. Мы думаем, что это случилось во время третьего пенальти, когда он сделал странное движение. У него перелом. Он отразил два последних пенальти, несмотря на перелом. Адреналин был настолько сильным, что, думаю, он мог бы отразить все пенальти без боли. Это карма. То, что мы показали, особенно Сафонов, — это способность помочь своей команде в любом матче. Именно такой менталитет мы хотим видеть у игроков "ПСЖ" и у тех, кто может прийти в клуб.

Я еще не смог поговорить с Сафоновым. Когда что‑то идет не так, можно многому научиться. Он сыграл фантастически, как и в последних четырех матчах. Жизнь подсказала ему, что нужно отдохнуть, смириться с этим. С таким настроем он вернется раньше, чем ожидалось, у него есть это качество», — приводит слова Энрике Footmercato.

26-летний голкипер получил травму во время финала Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.). Всего на счету Сафонова четыре встречи за «ПСЖ» во всех турнирах.