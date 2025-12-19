Эксперт Александр Бубнов предположил, как российские клубы могли бы выступить в еврокубках.

«На мой взгляд, если это случится, то "Краснодар"… У нас сейчас рейтинги низкие, потому только чемпион будет представлять страну в Лиге чемпионов.  Думаю, "Краснодар" конкурентоспособен, он достойно выступит.  В том смысле, что ничего не выиграет, но может из группы выйти и побиться в плей-офф. "Зенит" попадает в Лигу Европы, получается.

Ну, он тоже ничего там не выиграет, но выступит в целом неплохо.  Может тоже из группы выйти. "Локо" где будет играть?  Лига конференций?  Тоже сыграют хорошо.  ЦСКА тот же, если купит нападающего», — отметил Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент.  Шоу».

Напомним, что сейчас лидером РПЛ является «Краснодар».  На втором месте располагается «Зенит», а замыкает тройку сильнейших «Локомотив».