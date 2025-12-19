Эксперт Александр Бубнов предположил, как российские клубы могли бы выступить в еврокубках.

Александр Бубнов globallookpress.com

«На мой взгляд, если это случится, то "Краснодар"… У нас сейчас рейтинги низкие, потому только чемпион будет представлять страну в Лиге чемпионов. Думаю, "Краснодар" конкурентоспособен, он достойно выступит. В том смысле, что ничего не выиграет, но может из группы выйти и побиться в плей-офф. "Зенит" попадает в Лигу Европы, получается.

Ну, он тоже ничего там не выиграет, но выступит в целом неплохо. Может тоже из группы выйти. "Локо" где будет играть? Лига конференций? Тоже сыграют хорошо. ЦСКА тот же, если купит нападающего», — отметил Бубнов в новом выпуске YouTube-канала «Коммент. Шоу».

Напомним, что сейчас лидером РПЛ является «Краснодар». На втором месте располагается «Зенит», а замыкает тройку сильнейших «Локомотив».