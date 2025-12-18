Туринский «Ювентус» готовит улучшенное предложение нападающему Кенану Йылдызу.

Кенан Йылдыз globallookpress.com

По данным авторитетного журналиста Николо Скира, соглашение 20-летнему турку будет предложено до 25 декабря, а контракт будет сроком на пять лет с зарплатой в размере пять млн евро «чистыми» в год плюс млн евро в виде бонусов.

Нынешний контракт Йылдыза действует до лета 2029 года, он был подписан в августе 2024-го.

В этом сезоне нападающий сыграл 21 матч, забил 6 мячей и сделал 6 ассистов. Его сейчас оценивают на трансферном рынке в 75 млн евро.