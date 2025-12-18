Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании.

В одной из встреч «Реал» обыграл «Талаверу» со счетом 3:2.

У «сливочных» дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, отличившись на 41-й и 88-й минутах.

На 45+1-й минуте игрок «Талаверы» Мануэль Фаррандо забил гол в свои ворота.

В составе хозяев отличились Науэль Арройо на 80-й минуте и Гонсало ди Ренсо на 90+1-й минуте.

Результат матча

Талавера Талавера-де-ла-Рейна 2:3 Реал Мадрид Мадрид

0:1 Килиан Мбаппе 42' пен. 1:1 Nahuel Arroyo 80' 1:2 Килиан Мбаппе 88' 2:2 Gonzalo Di Renzo 90+1'

Талавера: Jaime Gonzalez, David Cuenca ( Pedro Capo 46' ), Alvaro Lopez, Manu Farrando, Aleix Roig ( Nahuel Arroyo 59' ), Edu Gallardo ( Arturo Molina 77' ), Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Luis Sanchez ( Sergi Molina 46' ), Gonzalo Di Renzo, Marcos Moreno ( Sergio Montero 69' )

Реал Мадрид: Андрей Лунин, Фран Гарсия, Арда Гюлер ( Орельен Чуаэми 78' ), Даниель Себальос ( Jorge Cestero 86' ), Франко Мастантуоно ( Родриго 66' ), Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия, Эндрик ( Джуд Беллингхэм 77' ), Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras, David Jimenez

Жёлтые карточки: Edu Gallardo 38' — Джуд Беллингхэм 90'