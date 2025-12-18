Завершились два матча 1/16 финала Кубка Испании.
В одной из встреч «Реал» обыграл «Талаверу» со счетом 3:2.
У «сливочных» дубль оформил нападающий Килиан Мбаппе, отличившись на 41-й и 88-й минутах.
На 45+1-й минуте игрок «Талаверы» Мануэль Фаррандо забил гол в свои ворота.
В составе хозяев отличились Науэль Арройо на 80-й минуте и Гонсало ди Ренсо на 90+1-й минуте.
Результат матча
ТалавераТалавера-де-ла-Рейна2:3Реал МадридМадрид
0:1 Килиан Мбаппе 42' пен. 1:1 Nahuel Arroyo 80' 1:2 Килиан Мбаппе 88' 2:2 Gonzalo Di Renzo 90+1'
Талавера: Jaime Gonzalez, David Cuenca (Pedro Capo 46'), Alvaro Lopez, Manu Farrando, Aleix Roig (Nahuel Arroyo 59'), Edu Gallardo (Arturo Molina 77'), Pitu Doncel, Isaiah Navarro, Luis Sanchez (Sergi Molina 46'), Gonzalo Di Renzo, Marcos Moreno (Sergio Montero 69')
Реал Мадрид: Андрей Лунин, Фран Гарсия, Арда Гюлер (Орельен Чуаэми 78'), Даниель Себальос (Jorge Cestero 86'), Франко Мастантуоно (Родриго 66'), Килиан Мбаппе, Гонсало Гарсия, Эндрик (Джуд Беллингхэм 77'), Дин Хейзен, Alvaro Fernandez Carreras, David Jimenez
Жёлтые карточки: Edu Gallardo 38' — Джуд Беллингхэм 90'
В параллельном матче «Алавес» обыграл «Севилью» со счетом 1:0.
Единственный гол в этом матче хозяева забили на 79-й минуте благодаря точному удару Карлоса Висенте с пенальти.
По итогам противостояний «Реал» и «Алавес» пробились в 1/8 финала Кубка Испании, а «Талавера» и «Севилья» завершили свое выступление на турнире.