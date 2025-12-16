17 декабря в 1/16 финала Кубка Испании по футболу сыграют «Талавера» и «Реал». Начало встречи — 23:00 мск.

«Талавера»

Турнирное положение: «Талавера» уже прошла две стадии Кубка Испании, в которых на выезде была сильнее «Малаги» (2:1) и «Райо Махадаонды» (4:1).

Команда по итогам 16-ти туров третьего дивизиона страны занимает 19-ю позицию в зоне вылета с отставанием в три балла от безопасной от понижения в классе 15-й строчки.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального чемпионата клуб на своей арене одержал победу над «Меридой» (2:1).

Перед этим в поединке предыдущего тура испанского первенства коллектив уже остался без очков, когда теперь уже в чужих стенах проиграл «Арентейро» (0:1).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в восьми последних матчах, которые пришлись на разные турниры, «Талавера» проиграла шесть раз при двух победах.

Это говорит о низких шансах хозяев выйти в 1/8 финала, пусть даже на своем поле, особенно если учесть безоговорочное преимущество соперника в классе.

Монтеро Серхио — лучший бомбардир команды в Кубке Испании текущего сезона с двумя голами.

«Реал»

Турнирное положение: «Реал», в отличие от соперника, только начинает свои выступления в Кубке Испании текущего сезона.

Команда после 16-ти туров Ла Лиги идёт второй с отставанием в четыре балла от лидера «Барселоны», а также с отрывом в четыре очка от третьего «Вильярреала», у которого на две игры меньше.

Последние матчи: в своей предыдущей игре в рамках 16-го тура национального первенства королевский клуб на чужом поле одержал победу над «Алавесом» (2:1).

Перед этим в поединке шестого тура основного этапа Лиги чемпионов коллектив остался ни с чем, когда теперь в домашних стенах с результатом 1:2 потерпел поражение от «Манчестер Сити» (1:2).

Не сыграют: травмированных и дисквалифицированных игроков нет.

Состояние команды: в девяти предыдущих поединках, которые пришлись на разные турниры, «Реал» выиграл лишь трижды при трех поражениях и трех ничьих.

Это вроде бы говорит о не лучших шансах гостей на победу, тем не менее, они все же высоки, пусть даже и на чужом поле, особенно если учесть преимущество в классе над соперником.

Килиан Мбаппе — лучший бомбардир команды и Ла Лиги текущего сезона с 17-ю голами.

Статистика для ставок

в трех из пяти последних матчей «Талавера» выиграла

в пяти из семи последних матчей «Реала» забивали обе команды

в шести из девяти последних матчей «Реал» не выиграл.

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: «Реал» — фаворит у букмекеров перед предстоящей игрой. Его победа оценивается 1.10. Ничья — в 8.00, победа «Талаверы» — в 19.00.

ТБ 2,5 считается букмекерами более вероятным, чем ТМ 2,5 — 1.37 и 2.85.

Прогноз: Гости на голову превосходят соперника в классе. Это позволяет им рассчитывать на разгромную победу.

Между тем, хозяева будут выкладываться по полной перед родными трибунами, что обещает результативную игру.

Ставка: тотал больше 3,5 голов за 1.90.

Прогноз: более рискованный прогноз, что оба соперника забьют, ведь так было в пяти из семи последних матчей «Реала».

Ставка: обе команды забьют за 2.25