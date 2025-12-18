Пражская «Спарта» примет «Абердин» в домашнем матче 6-го тура Лиги конференций. Поединок состоится 18 декабря в 23:00 мск.

«Спарта» в случае победы гарантирует себе место в топ-8. Команда выиграла последние два поединка в турнире и сегодня может продлить свою успешную серию.

«Абердин» при любом раскладе вылетает из турнира. Шотландский коллектив пока что без побед. В его активе 2 ничьи и 3 поражения.

Смогут ли хозяева без труда финишировать в первой восьмерке и оставить соперника без побед?

Прогнозы и ставки

Информация для ставок:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.35.

Букмекеры уверены, что у гостей нет никаких шансов — 1.15 на победу «Спарты», 18.5 на победу «Абердина».

Прогноз на матч от ИИ — результативная ничья со счетом 2:2.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Спарта» — «Абердин» смотрите на LiveCup.Run.

