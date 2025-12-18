Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Семин высказался о перспективах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова закрепиться в основном составе парижан.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Во-первых, можно сказать о стойкости Сафонова, стремлении побеждать и держать конкуренцию. Ведь несколько недель назад все ему советовали поменять "ПСЖ", но он оказался самостоятелен, оказался крепким парнем и доказал, что выдерживает конкуренцию, что он вратарь высокого уровня. Он преподнес это нам в прошедшем матче в полной мере. Я думаю, этот рекорд не скоро можно повторить. Потому что это феноменальный рекорд.

Еще ни один российский игрок не побеждал в таком Межконтинентальном кубке. Еще можно отметить, что Сафонов выиграл шесть титулов с "ПСЖ" — это большая затрата, молодец! Наверное, надо отметить "Краснодар", который дал ему дорогу, и отметить Кафанова. В целом он хорошо приподнял и представил российскую школу вратарей», — цитирует Семина «Чемпионат».

Сафонов принял участие в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго» (1:1, 2:1 по пен.), где отбил четыре послематчевых пенальти и был признан лучшим игроком встречи.