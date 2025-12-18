Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов своей игрой в финале Межконтинентального кубка забронировал место в стартовом составе на ближайшие недели, считает бывший защитник парижского клуба Ален Рош.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Мы должны помнить только шестой титул и великолепную игру Сафонова. Нужно уметь побеждать, не будучи идеальным. Через несколько лет в памяти останется только результат. Он заслужил место в стартовом составе еще на несколько недель», — приводит слова Роша Footmercato.

В среду, 17 декабря, Сафонов помог «ПСЖ» обыграть «Фламенго» в финале турнира в Эр-Райяне (Катар): 1:1 в основное время, 2:1 по пенальти. Россиянин отразил четыре удара подряд и стал лучшим игроком матча — это его шестой трофей с парижанами.