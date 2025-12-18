Главное спортивное издание Франции L'Equipe оценило игру российского голкипера Матвея Сафонова в финале Межконтинентального кубка.

Матвей Сафонов globallookpress.com

«Мало задействованный в ходе матча и застигнутый врасплох при исполнении пенальти Жоржиньо, российский вратарь был великолепен в серии послематчевых ударов. Пропустив первый удар Николаса-Де Ла Круса, он затем совершил четыре сейва подряд: отбил попытки Сауля Ньигеса, Педро, Лео Перейро и Лео Араужо.

После последнего спасения, которое означало конец матча, его торжественно пронесли на руках товарищи по команде... Россиянин вошел в историю. На фоне этого подвига все остальное уже не имеет большого значения», — говорится в материале издания.

В этой игре «ПСЖ» победил «Фламенго» (1:1, пен. — 2:1). Сафонов в послематчевой серии пенальти отразил четыре удара и был признан лучшим игроком.