После этого матча «Ньюкасл» пробился в полуфинал Кубка английской лиги, а «Фулхэм» завершил свое выступление на турнире.

У «Ньюкасла» отличились Йоан Висса на 10-й минуте и Льюис Майли на 90+2-й минуте.

В составе гостей единственный гол записал на свой счет Саша Лукич на 16-й минуте.

«Ньюкасл» вырвал победу у «Фулхэма» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.

