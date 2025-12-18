«Ньюкасл» вырвал победу у «Фулхэма» (2:1) в матче 1/4 финала Кубка английской лиги.
В составе гостей единственный гол записал на свой счет Саша Лукич на 16-й минуте.
У «Ньюкасла» отличились Йоан Висса на 10-й минуте и Льюис Майли на 90+2-й минуте.
Результат матча
НьюкаслНьюкасл-на-Тайне2:1ФулхэмЛондон
1:0 Йоан Висса 10' 1:1 Саша Лукич 16' 2:1 Льюис Майли 90+2'
Ньюкасл: Арон Ремсдейл, Малик Тшау, Фабиан Шер, Тино Ливраменто (Алекс Мерфи 76'), Льюис Майли, Джозеф Уиллок (Сандро Тонали 72'), Бруно Гимарайнс, Джейкоб Рэмси, Джейкоб Мёрфи (Энтони Гордон 85'), Харви Льюис Барнс (Энтони Эланга 85'), Йоан Висса (Ник Вольтемаде 72')
Фулхэм: Бенжамен Леком, Энтони Робинсон, Хорхе Куэнка, Йоаким Андерсен, Кенни Тете, Кевин (Джошуа Кинг 74'), Эмиль Смит-Роу (Адама Траоре 74'), Гарри Уилсон, Саша Лукич (Харрисон Рид 46'), Сандер Берге (Джона Куси-Асаре 90'), Рауль Хименес
Жёлтые карточки: Фабиан Шер 23', Ник Вольтемаде 82' — Саша Лукич 29'
После этого матча «Ньюкасл» пробился в полуфинал Кубка английской лиги, а «Фулхэм» завершил свое выступление на турнире.