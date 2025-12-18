«Майнц» и «Самсунспор» встретятся в матче 6-го тура Лиги конференций. Встреча состоится 18 декабря на «Мева Арене». Начало в 23:00 мск.

Команды имеют по 10 очков. «Майнц» замыкает топ-8, «Самсунспор» располагается на 5-й строчке. Оба второй тур без побед и в случае потери очков могут лишиться прямой путевку в плей-офф.

«Майнц» пропустил только 3 мяча в этом турнире, но сегодня он сыграет против одной из лучших атак. Кто же победит, надежная защита или активная атака?

Прогнозы и ставки

Информация для ставки:

Эксперты LiveSport.Ru подготовили прогноз с коэффициентом 2.17.

Букмекеры предлагают 1.81 на победу «Майнца», 4.10 на победу «Самсунспора».

ИИ считает, что «Майнц» возьмет сегодня 3 очка, победив 2:1.

Трансляция матча

Прямую трансляцию матча «Майнц» — «Самсунспор» смотрите на LiveCup.Run.

