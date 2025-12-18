Ход матча 20 сек. 20 секунд

53' Видмер жёстко сыграл с Явру в углу поля, на левой фланге половине гостей, Зеки очень громко закричал, но его призыв к арбитру остался без внимания.

51' Не получается прийти в себя туркам, много ошибаются, да и «Майнц» не сбавляет обороты.

49' Гоооооол!!! 2:0. Надим Амири подходит к «точке» и уверенно бьёт в левый от себя угол, вратарь мяча коснулся, но слишком сильный удар получился.

48' Согласны на VAR с главным арбитром матча и его решение подтверждено.

47' Амири исполнил стандарт с левого фланга, мяч полетел на дальнюю штангу, там Ли простреливал и мяч попал в руку ван Дронгелена — пенальти.

46' Сразу вперёд ринулись хозяева и заработали угловой.

46' Начался второй тайм.

45+3' Спокойно команды доиграли первый тайм. Довольно равная игра, примерно с одинаковым количеством опасных моментов, но более ответственно к своим отнеслись хозяева, 1:0 «Майнц» впереди.

45' Три минуты компенсирует судья.

44' Гооооооол!!!! 1:0. Ли Джэ Сон на левом фланге забросил на Сильвана Видмера, который ворвался в штрафную с левого её угла, сблизился в вратарём и с правой ноги проткнул мяч мимо вратаря.

43' Мариус подобрал отскок метрах в 6-7 от штрафной, но пробил сильно мимо ворот.

41' Макумбу покатил в штрафную на Хольса, ворвался в неё Карло и слева прострелил, но заблокировал его защитник.

40' Сано бил с полулёта с линии штрафной турков, но удар был заблокирован.

38' Некоторое затишье в матче.

36' Явру опасно подавал в штрафную со стандарта, с левого фланга, но до удара дело не дошло.

33' Не смог продолжить матч камерунец и его меняет Юнус Эмре Чифт.

32' Получил болезненное повреждение Нтчам.

31' Мяч в итоге попадает вновь к Амири, который на правом углу штрафной убирает защитника и с левой бьёт в дальний угол, но опять блестящий сейв совершает Окан Коджук.

30' Амири с правого фланга подал в штрафную, в район дальней штанги, откуда пытался прострелить Видмер, но блокировал его попытку Явру.

29' Вайпер с правого полуфланга ворвался в штрафную, добежал до лицевой и подал под себя, но адресата мяч не нашёл.

28' Опасный стандарт подали хозяева, чуть дальше левого края штрафной был фол. Подача прошла хорошая, но замкнуть не смогли немцы.

23' Вот это даа!!! Мусаба выиграл борьбу у да Косты, прорвался по правому флангу до штрафной, сделал прострел в район 11-метровой отметки, откуда завершал Эмре Кылынч, но Даниэль Бац совершил потрясающий сейв, выкинув руку в сторону, в которую и попал турок. А дальше было добивание Хольца, однако мяч предательским образом попал в Кылынча, который лежал на поле, избежать попадания в себя не смог. В итоге — офсайд.

22' Правым флангом пробуют атаковать немцы, два аута и угловой, такие достижения.

21' От владения дивидендов никаких не получили турки, немцы перехватили мяч.

20' Хороший контроль у «Самсунспора».

19' Начали перехватывать инициативу гости, закрепляются на чужой половине.

17' Пауза в матче, в той суматохе в штрафной «Самсунспора» кому-то мяч в руку прилетел, но нарушения не было всё-таки.

16' после углового суета образовалась в штрафной гостей, пару раз пробовали пробить немцы, но все попытки были заблокированы, в итоге дело закончилось фолом в атаке.

15' Опасный штрафной исполнил Амири, примерно с радиуса штрафной, практически по центру, бил в левый от себя угол Надим, но Коджук парировал удар в блестящем прыжке.

11' Моментище у ворот турецкой команды: прошёл мяч на левый край чужой штрафной, оттуда последовал сильный прострел вдоль вратарской на дальнюю штангу, откуда бил Амири, но его удар был заблокирован.

09' А вот и первая жёлтая карточка показана финским арбитром, удостоился её всё тот же Мариус.

07' Первый опасный момент в матче: Мариус замыкал подачу с правого фланга в центре штрафной, смог пробить головой, но ему сильно мешали и мяч с района 11-метровой отметки полетел мимо правой штанги.

04' Пока ничего интересного на поле не происходит.

03' Вот уже и гости выстраиваются в позиционную атаку.

02' В неспешном темпе начинается матч. Чуть больше мячом владеют хозяева.

01' Матч начался! С центра разыграли хозяева.

До матча

22:58 Ждём зрелищной и бескомпромиссной игры! Трансляцию для вас проведёт Андрей Герасимов.

22:57 Потрясающий перфоманс устроили фанаты «Майнца» на трибунах. Жаль вы этого не видете.

22:55 Команды появились на поле, скоро матч начнется!

22:50 В Майнце ясно, +6 градусов.

22:40 Главный судья матча: Мохаммед Аль-Эмара (Финляндия).

22:35 Матч пройдёт в городе Майнц (Германия), на стадионе «МЕВА Арена», вместимость арены — 34034 зрителей.

Стартовые составы команд

Майнц: Даниэль Бац, Доминик Кор, Андреас Ханче-Ольсен, Кацпер Потульский, Данни да Коста, Сильван Видмер, Каисю Сано, Надим Амири, Ли Джэ Сон, Пауль Небель, Нельсон Вайпер.

Самсунспор: Окан Коджук, Зеки Явру, Любомир Шатка, Рик ван Дронгелен, Логи Томассон, Энтони Макумбу, Эмре Кылынч, Карло Хольс, Жюль Оливье Нтчам, Энтони Мусаба, Мариус Муандилмаджи.

Майнц

«Майнц» подходит к матчу в сложном турнирном и психологическом состоянии. В Бундеслиге команда замыкает таблицу, имея всего одну победу и семь очков — это худший старт в истории клуба на данном этапе сезона. Серия без побед растянулась уже на семь матчей, а за последние пять встреч в чемпионате и еврокубках «карнавальщики» забивают в среднем лишь 0,60 гола за игру, пропуская 1,80. Особенно болезненным выглядит поражение от «Фрайбурга» со счётом 0:4, которое вновь вскрыло системные проблемы в позиционной обороне. При этом в Лиге конференций картина заметно контрастнее. Немецкий клуб набрал 10 очков и держится в зоне топ-8, а домашние матчи в Европе остаются ключевым источником оптимизма: победы над «Русенборгом» (4:1), «Зриньски» (1:0) и «Фиорентиной» (2:1) подтверждают, что на своём поле команда способна играть организованно и дисциплинированно. Смена главного тренера — отставка Бо Хенриксена и назначение Урса Фишера — дала осторожный позитивный эффект. Ничья с «Баварией» в Мюнхене (2:2) и матч с «Лехом» (1:1) показали более строгую структуру игры, однако кадровые проблемы в обороне и нестабильность вратарской линии по-прежнему ограничивают тактическую гибкость.

Самсунспор

«Самсунспор» переживает спад после яркого старта сезона. Десятиматчевая беспроигрышная серия в чемпионате сменилась резким падением результатов — всего два набранных очка в четырёх последних турах Суперлиги и серия из шести матчей без побед. Команда опустилась на шестое место, уступив прямым конкурентам, а в последнем туре без шансов проиграла «Башакшехиру» — 0:2. Тем не менее даже на фоне неудач атакующий потенциал гостей остаётся заметным: клуб отличался голами в 11 из 13 последних матчей, а средний показатель результативности на пятиматчевом отрезке составляет 1,20 мяча. Проблемы «Самсунспора» в первую очередь связаны с обороной. В последних встречах команда пропускает в среднем 2,00 гола за игру, из-за чего матчи часто превращаются в открытое противостояние. В еврокубках после трёх побед подряд с общим счётом 7:0 последовал спад — одно очко в двух турах и поражение от АЕКа (1:2). При этом подопечные Томаса Райса уверенно чувствуют себя на выезде: ничьи 1:1 с «Бешикташем» и «Трабзонспором», достойное поражение от «Галатасарая» (2:3) и забитый мяч «Панатинаикосу» в Европе подчёркивают, что команда регулярно находит моменты даже против соперников более высокого статуса.

Личные встречи

Ранее «Майнц» и «Самсунспор» между собой не встречались.

