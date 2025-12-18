Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев назвал лучшим специалистом 2025 года в РПЛ Мурада Мусаева из «Краснодара».

Борис Игнатьев globallookpress.com

«Мусаев. Он привел команду к чемпионству, и в нынешнем сезоне продолжает лидировать в турнирной таблице. "Краснодар" показывает качественную игру», — сказал Игнатьев в беседе с «Матч ТВ».

Под руководством Мусаева «Краснодар» по итогам сезона-2024/25 впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата России. В текущем сезоне-2025/26 команда лидирует после 18 туров, уйдя на зимнюю паузу с 40 очками — на один балл больше, чем у «Зенита».