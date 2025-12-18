Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола прокомментировал успех своей команды в полуфинальной игре с «Брентфордом» (2:0) в рамках 1/4 финала Кубка английской лиги.

Хосеп Гвардиола globallookpress.com

«Мы добились хорошего результата, в первые 10-15 минут нам было сложно взять игру под контроль, но после этого два действия с Савиньо и Оскаром за спиной защитников — я очень доволен тем, как сыграли ребята, вышедшие на замену. Во втором тайме Райан Шерки не справлялся со своей работой в обороне, ему не хватало энергии, Савиньо тоже, поэтому нам очень нужна была помощь Йошко, Матеуса и Бернарду, которые очень помогли нам набрать темп. Все, кто вышел на замену, сыграли очень хорошо, и мы снова в полуфинале. Я очень доволен», — цитирует Гвардиолу Manchester Evening News.

Игра проходила на поле «горожан», голы в их составе забивали Райан Шерки и Савиньо.

В полуфинале «Ман Сити» сыграет с действующим обладателем трофея «Ньюкаслом».