Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш заявил, что полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не является техничным футболистом.  Хавбек выделил своего одноклубника Илимана Ндиая.

Джек Грилиш
Джек Грилиш globallookpress.com

«Ндиай — самый техничный игрок в Премьер-лиге.  С точки зрения чистого мастерства, да.  Я не говорю, что он лучший, но он техничный.  Сака, например, очень хорош, один из лучших вингеров в мире.  Но он не техничный», — сказал полузащитник «Манчестер Сити» в подкасте Stan Sport.

Грилиш выступает за «Эвертон» на правах аренды.  В текущем сезоне англичанин сыграл в 17 матчах за «ирисок», забив два мяча и оформив четыре голевые передачи.