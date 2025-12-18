Полузащитник «Эвертона» Джек Грилиш заявил, что полузащитник «Арсенала» Букайо Сака не является техничным футболистом. Хавбек выделил своего одноклубника Илимана Ндиая.

Джек Грилиш globallookpress.com

«Ндиай — самый техничный игрок в Премьер-лиге. С точки зрения чистого мастерства, да. Я не говорю, что он лучший, но он техничный. Сака, например, очень хорош, один из лучших вингеров в мире. Но он не техничный», — сказал полузащитник «Манчестер Сити» в подкасте Stan Sport.

Грилиш выступает за «Эвертон» на правах аренды. В текущем сезоне англичанин сыграл в 17 матчах за «ирисок», забив два мяча и оформив четыре голевые передачи.