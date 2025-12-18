По данным итальянского издания La Gazzetta dello Sport, «Милан» в зимнее трансферное окно возьмет в аренду форварда английского «Вест Хэма» Никласа Фюллькруга.
При этом россонери в контракте пропишут возможную опцию в размере 13-15 млн евро по окончании сезона.
Как сообщает источник, между клубами идут торги, так как «Вест Хэм» хочет прописать обязательный выкуп игрока в соглашении
В нынешнем сезоне Фюллькруг сыграл всего 9 матчей и не сделал ни одного результативного действия. 32-летний нападающий известен по выступлениям за «Вердер», «Боруссию» Д и сборную Германии, в составе которой провел 24 матча и забил 14 мячей.