Защитник «ПСЖ» Нуну Мендеш прокомментировал игру Усмана Дембеле в финале Межконтинентального кубка против «Фламенго».

«Я полагаю, дело не в периоде, а всего лишь в одном матче. Он был не в лучшей форме, не на пике своих возможностей. Я также думаю, что он восстанавливается после травмы, хотя это и не оправдание. Если он выходит на поле, значит, он готов играть, но сегодня был не его день», — сказал Мендеш RMC Sport.

Парижане завоевали трофей, победив бразильцев 1:1 в основное время и 2:1 по пенальти. Обладатель «Золотого мяча» Дембеле вышел на 78-й минуте, не отметился результативными действиями и не реализовал свой удар в серии пенальти.