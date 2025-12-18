Агент Дмитрий Селюк, представляющий интересы главного тренера «Петру Атлетику» Франка Артиги, высказался о возможном назначении специалиста в «Рубин».

Франк Артига
Франк Артига globallookpress.com

«Я бы не хотел комментировать предварительные разговоры о назначении Артиги в "Рубин".  Рабочие моменты есть рабочие моменты.  Но могу прокомментировать с точки зрения выбора: кого сегодня можно назначить?  Это проблема для "Спартака", "Динамо", "Рубина".  Лучше Артиги нет никого.  Дело не в том, что я представляю его интересы, — это объективно.  Он сохранил "Химки" в РПЛ и так воспитал игроков, что теперь они играют в "Локомотиве".  Не думаю, что сейчас клуб Артиги отпустит его, а контракт — до мая», — цитирует Селюка «Чемпионат».

После 18 туров РПЛ «Рубин» занимает седьмое место с 23 очками.  В настоящий момент тренером команды является Рашид Рахимов.