«Вильярреал» уступил «Расингу» (1:2) в матче 1/6 финала Кубка Испании.
В составе хозяев дублем отметился Хуан Карлос Арана, забив свои голы на 6-й и 28-й минутах.
Единственный гол у «Вильярреала» записал на свой счет Айосе Перес на 86-й минуте.
Результат матча
РасингИспания. Кубок Дель Рей2:1ВильярреалВильярреал
1:0 Хуан Карлос Арана 6' 2:0 Хуан Карлос Арана 28' 2:1 Айосе Перес 86'
Расинг: Пламен Андреев, Факундо Гонсалес, Марио Гарсия, Марко Сангалли (Андрес Мартин 61'), Иньиго Сайнс Маса Серна (Хавьер Кастро 46'), Ариц Альдасоро, Сулейман Камара (Магетт Гуйе 73'), Хуан Карлос Арана (Асьер Вильялибре 61'), Jose Manuel Hernando Riol, Yeray Cabanzon, Sergio Martinez (Густаво Пуэрта 85')
Вильярреал: Арнау Тенас, Серхи Кардона (Альфонсо Педраса 56'), Рафа Марин, Хуан Фойт (Манор Соломон 56'), Адриа Альтимира (Тажон Бушанан 46'), Альберто Молейро, Сантьяго Комесанья, Жорж Микаутадзе (Ренато Вейга 83'), Айосе Перес, Николя Пепе, Carlos Macia (Тани Олувасейи 56')
По итогам встречи «Вильярреал» вылетел из Кубка Испании, а «Расинг» пробился в 1/8 финала турнира.