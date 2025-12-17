Нападающий сборной Мексики и итальянского «Милана» Сантьяго Хименес перенесет операцию на правой лодыжке, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Сантьяго Хименес globallookpress.com

Форвард последний раз играл 28 октября в матче против «Аталанты», где был заменен на 62-й минуте. С тех пор он проходил терапию, но теперь решено провести операцию — она запланирована на этой или следующей неделе.

Проблема касается кости, без повреждений связок или хрящей, поэтому возвращение возможно через шесть недель. Максимальный срок восстановления составит два месяца.

В текущем сезоне Хименес вышел в 11 матчах за «Милан», забив один гол и отдав одну результативную передачу.