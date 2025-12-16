Заслуженный тренер России Юрий Семин считает, что переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини был ошибкой, так как команда не подходила ему по стилю.

Алексей Миранчук globallookpress.com

«Миранчук пример того, что всем нашим футболистам нужно знать, куда они переходят, отправляясь в Европу. Ты должен четко понимать, заинтересован ли в тебе тренер клуба или нет. И, просмотрев матчи клуба, в который собираешься, задать его тренеру вопрос, на какой позиции тот его видит. Может, ты не подходишь этой команде по стилю? И зачастую так, к сожалению, и происходит...

Помню, мы играли с "Байером" в Лиге чемпионов. Так вот Алексей Миранчук был не хуже Кая Хаверца. Я не преувеличиваю. По пониманию игры, скорости принятия решений он точно немцу не уступал. Но Алексей приносит громадную пользу команде тогда, когда на него играют, когда он получает много мячей. Его козыри — видение поля, проникаюшие передачи, завершение. А у "Аталанты" просто другой стиль игры», — сказал Семин «СЭ».

В составе бергамасков Миранчук играл с сентября 2020 года по июль 2024-го с перерывом на время аренды в «Торино». Всего он провел за «Аталанту» 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 19 ассистов и вместе с командой стал победителем Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Сейчас полузащитник играет в американской МЛС за «Атланту».