Заслуженный тренер России Юрий Семин считает, что переход полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука в «Аталанту» Джан Пьеро Гасперини был ошибкой, так как команда не подходила ему по стилю.

«Миранчук пример того, что всем нашим футболистам нужно знать, куда они переходят, отправляясь в Европу.  Ты должен четко понимать, заинтересован ли в тебе тренер клуба или нет.  И, просмотрев матчи клуба, в который собираешься, задать его тренеру вопрос, на какой позиции тот его видит.  Может, ты не подходишь этой команде по стилю?  И зачастую так, к сожалению, и происходит...

Помню, мы играли с "Байером" в Лиге чемпионов.  Так вот Алексей Миранчук был не хуже Кая Хаверца.  Я не преувеличиваю.  По пониманию игры, скорости принятия решений он точно немцу не уступал.  Но Алексей приносит громадную пользу команде тогда, когда на него играют, когда он получает много мячей.  Его козыри — видение поля, проникаюшие передачи, завершение.  А у "Аталанты" просто другой стиль игры», — сказал Семин «СЭ».

В составе бергамасков Миранчук играл с сентября 2020 года по июль 2024-го с перерывом на время аренды в «Торино».  Всего он провел за «Аталанту» 98 матчей во всех турнирах, забил 13 голов и сделал 19 ассистов и вместе с командой стал победителем Лиги Европы в сезоне-2023/24.

Сейчас полузащитник играет в американской МЛС за «Атланту».